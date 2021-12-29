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В Алма-Ате прошла церемония прощания с погибшим во время беспорядков подполковником ВДВ

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Проститься с ним пришли также миротворцы ОДКБ.

В Алма-Ате прошла церемония прощания с погибшим во время беспорядков подполковником ВДВ Сандибеком Хабировым. Он был заместителем командира местной десантно-штурмовой бригады, пишет ТАСС.

Сослуживцы Хабирова по очереди отдали воинское приветствие, а затем выразили соболезнования родственникам погибшего. Проститься с ним пришли также миротворцы ОДКБ.

Известно, что в ходе обороны акимата Хабиров командовал офицерами и контрактниками бригады. Все они были без оружия, однако у участников беспорядков имелись дубинки и щиты, которые были отняты о сотрудников полиции. 

Аким города Бакытжан Сагинтаев заявил, что память о погибших при беспорядках военнослужащих и правоохранителей Казахстана будет увековечена в мемориале на площади Республики.

Ранее сообшалось, что в Казахстане усилят контроль за незаконным выводом денег из страны.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: алма-ата, вдв, массовые беспорядки в казахстане, сандибек хабиров, церемония прощания
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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