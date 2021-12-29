В Казахстане усилят контроль за незаконным выводом денег из страны

Из-за введения ЧП вырос риск вывода капитала за рубеж.

Глава Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев на заседании правительства заявил, что регулятор усилит контроль за незаконным выводом денег из страны.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что из-за введения ЧП вырос риск незаконного вывода средств из Казахстана, в том числе путем заключения фиктивных сделок.

В этой связи Национальным банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны. Ерболат Досаев, глава Нацбанка Казахстана

Отмечается, что был утвержден перечень трансграничных операций, которые подоежат усиленному финансовому мониторингу, а также алгоритм действий по заявкам на проведение операций. Операции будут приостанавливаться в случае явных нарушений требований.

Ранее мы писали, что Токаев поручил правительству перестроить работу Банка развития Казахстана.

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