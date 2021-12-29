Токаев поручил правительству перестроить работу Банка развития Казахстана

Президент сказал, что в настоящее время БРК занимается не теми целями, для которых он создавался.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству полностью перестроить работу Банка развития Казахстана (БРК). По словам главы государства, сейчас БРК занимается не теми целями, для которых он создавался. Во время выступления Токаев также сказал, что данная структура превратилась в "личный банк для избранного круга лиц".

При этом президент уточнил, знает их пофамильно, но кого конкретно обвиняет не уточнил. По словам Токаева, эти люди представляют финансово-промышленные и строительные группы. У них есть доступ в высокие кабинеты, отметил глава государства, поэтому они получают особые условия для своих проектов, этим они сдерживают развитие малого и среднего бизнеса.

В целом систему господдержки в стране президент описал словами "друзьям — всё, остальным — по закону". Глава государства подчеркнул, что часто уровень господдержки регионов зависит не от реальных потребностей, а из-за "веса" местного акима.

Ранее Токаев также заявил, что захват власти в Казахстане готовили профессионалы.

Видео: Youtube / Телеканал Хабар 24