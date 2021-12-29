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Токаев: захват власти в Казахстане готовили профессионалы

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Комитет национальной безопасности республики проглядел угрозу, считает президент.

Над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы. Об этом в ходе совещания с членами правительства республики заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

По словам лидера государства, комитет национальной безопасности (КНБ) проглядел угрозу, что говорит о необходимости реформ в силовых структурах.

Над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Накануне в ходе внеочередной сессии ОДКБ президент России Владимир Путин заявил, что во время беспорядков в Казахстане применялись "майданные технологии" силовой и информационной поддержки протестов.

Ранее Токаев раскритиковал работу некоторых силовиков во время беспорядков. Он выразил недовольство тем, что некоторые их руководящих лиц не вступили в бой с участниками беспорядков, а покинули свои рабочие места, оставив злоумышленникам оружие и секретные документы.

Видео: Youtube / Телеканал Хабар 24

Теги: казахстан, касым-жомарт токаев, массовые беспорядки в казахстане
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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