Президент Казахстана раскритиковал работу некоторых силовиков во время беспорядков

Глава государства выразил недовольство тем, что некоторые силовики не вступили в бой с участниками беспорядков.

Несколько глав региональных департаментов Комитета национальной безопасности (КНБ) оставили свои рабочие места, не вступая в бой с участниками беспорядков. Об этом в ходе своего выступления перед депутатами парламента республики заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, эти люди покинули служебные здания, оставив внутри оружие и сведения чрезвычайной важности. Такие инциденты были выявлены в нескольких населенных пунктах. Оружие давало возможность отбиваться он участников беспорядков, но некоторые силовики этим почему-то не воспользовались, отметил президент.

Не все проявили верность своему долгу. В ряде городов руководители департаментов комитета национальной безопасности, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную информацию. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Он отметил, что после произошедшего в республике сформируют новые подразделения Национальной гвардии и спецназа. Также глава государства заявил о намерении повысить правовую защищенность сотрудников полиции и ужесточить ответственность за нападение на них.

Ранее Токаев назвал сроки вывода контингента ОДКБ из Казахстана.

Видео: Youtube / Телеканал Хабар 24