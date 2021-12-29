Токаев назвал сроки вывода контингента ОДКБ из Казахстана

Ожидается, что этот процесс займет не более десяти дней.

Миротворцы ОДКБ покинут территорию Казахстана через два дня. Об этом в ходе своего выступления перед депутатами парламента республики заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что этот процесс займет не более десяти суток.

Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

По его словам, в настоящее время обстановка во всех регионах республики, является стабильной. Токаев отметил, что попытка государственного переворота в стране провалилась.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан юридически обоснованно обратился к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как мог быть утрачен контроль над Алма-Атой.

Видео: Youtube / Телеканал Хабар 24