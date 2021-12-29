Премьер Киргизии предупредил о риске проникновения боевиков в страны ОДКБ

Появилась информация о том, что большое количество огнестрельного оружия оказалось в руках криминалитета.

В настоящее время существует риск перемещения террористов, которые принимали участие в беспорядках в Казахстане, через границы внутри стран ОДКБ. Об этом заявил в ходе внеочередной сессии организации премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров.

По его словам, в распоряжение силовых структур поступила информация о том, что большое количество огнестрельного оружия оказалось в руках криминалитета.

Существует риск перемещения преступных элементов, участвовавших в грабежах и бесчинствах, через наши с вами государственные границы. Акылбек Жапаров, премьер-министр Киргизии

Он отметил, на сегодняшний день главная задача участников ОДКБ заключается в прикладывании совместных усилий для восстановления стабильности на территории Казахстана и недопущении повторных атак на объекты внутри республики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что во время беспорядков в Казахстане применялись "майданные технологии" силовой и информационной поддержки протестов.

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