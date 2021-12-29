Путин: в Казахстане использовались "майданные технологии"

Президент назвал произошедшее в Казахстане агрессией международного терроризма.

Во время беспорядков в Казахстане применялись "майданные технологии" силовой и информационной поддержки протестов. Об этом в ходе внеочередной сессии ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.

Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом. Владимир Путин, президент РФ

Произошедшее в Казахстане, считает российский лидер, является агрессией международного терроризма. По словам Путина, ОДКБ удалось принять необходимые меры максимально оперативно. Президент добавил, что события в Казахстане касаются всех членов ОДКБ.

Согласно официальным данным, в ходе беспорядков в Казахстане погибли 164 человека, больше всего жертв в Алма-Ате – 103. Сумма ущерба стране составляет около 212 миллионов долларов. в Казахстане на фоне беспорядков были задержаны 7939 человек. Только в Шымкенте силовики задержали более 2,7 тыс. подозреваемых. В Казахстане 10 января объявлен общенациональный траур.

Ранее Путин заявил, что миротворцы будут находиться на территории Казахстана ограниченный период.

Видео: Youtube / Телеканал Хабар 24