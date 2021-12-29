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В казахстанском Шымкенте задержаны более 2,7 тыс. подозреваемых в участии в беспорядках

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К административной ответственности привлечены 177 человек.

По подозрению в участии в беспорядках в городе Шымкент республики Казахстан были задержаны 2716 человек. Это следует из сообщения местной комендатуры, опубликованного в правительственном Telegram-канале.

Уточняется, что к административной ответственности привлечены 177 человек, двое из которых получили штрафы, остальные – отправлены под арест. По возбужденным уголовным делам 52 участника массовых беспорядков помешены в изолятор временного содержания.

Кроме того, на региональных блокпостах были проверены около семи тысяч транспортных средств, при осмотре одного из которых изъяли травматическое и огнестрельное оружие, а также боеприпасы.

Ранее госсекретарь Казахстана рассказал о целях устроивших беспорядки террористов.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: беспорядки, задержания, казахстан, шымкент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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