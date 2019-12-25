МИД Казахстана опроверг данные о пролете дрона в сторону России

Айбек Смадияров рассказал о расследовании инцидента и призвал дождаться доклада.

Министерство по иностранным делам в Казахстане опроверг данные о пролете дрона в сторону России. Соответствующее заявление в ходе правительственного брифинга с местными журналистами сделал фициальный представитель дипломатического ведомства республики Айбек Смадияров. Он пояснил, что в настоящее время компетентные органы изучают обстоятельства всех недавних инцидентов, связанных с обнаружением БПЛА на территории государства. На уточняющий вопрос о том, какой стране принадлежат фрагменты тех БПЛА, которые были найдены властями на территории республики, Айбек Смадияров указал, что расследование все еще проводится.

Информация о том, что якобы с территории Казахстана запускаются в сторону России, не соответствует действительности.... Предлагаем дождаться результатов. <...> И пролет, и запуск не соответствуют действительности. Айбек Смадияров, пресс-секретарь МИД Казахстана

Напомним, что 21 июня официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила о том, что 19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков БПЛА Вооруженных сил Украины над территорией Западно-Казахстанской области в Казахстане. Она заметила, что дроны противники могли лететь, видимо, с целью захода на удары в России.

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Фото: X (нежелательная на территории России социальная сеть) / MFA Kazakhstan