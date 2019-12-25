Казахстан опроверг введение визового режима на границе с РФ

Айбек Смадияров рассказал, что Астана все еще не приняла зеркальные меры в адрес Москвы.

В Казахстане изучают российские требования по сдаче биометрии для иностранцев, пересекающих государственную границу с Россией. Однако в настоящее время вопрос о возможных зеркальных мерах находится в стадии обсуждения. Соответствующее заявление сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Айбек Смадияров. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на вопрос СМИ, заданный на брифинге в Астане. Эксперт призвал сограждан изучать новые требования Москвы для того, чтобы для них это не стало сюрпризом.

Недавно российская сторона ввела новые требования по пресечению границы (...) Будет ли Казахстан применять зеркальные методы? Мы изучаем данный вопрос внимательно. Это требует консультации с нашими госорганами. В дальнейшем подробно сообщим. Айбек Смадияров, пресс-секретарь МИД Казахстана

Напомнис, что с 1 декабря 2024 года Россия в качестве эксперимента ввела требования по сдаче биометрии для иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих государственную границу с Россией. На первом этапе эксперимент проводился в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково, расположенном в Оренбургской области. С 30 июня 2025 года такая практика будет распространена на все пограничные переходы. В конце мая официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк сообщала о том, что по стране с 30 июня в рамках второго этапа эксперимента вводится требование о заполнении иностранными гражданами электронного заявления о планирующемся посещении России. Эьтот документ будет необходимо оформить не позже трех суток до даты въезда. Заполнить такое заявление можно с использованием мобильного приложения RuID. Речь идет об аналоге портала "Госуслуги", днако оно создано специально для иностранных граждан.

С указанной даты для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам, в том числе законным представителям недееспособных или несовершеннолетних, будет необходимо не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки заполнить электронное заявление. Ирина ВОлк, пресс-секретарь МВД РФ

Билайн запустил VoLTE-роуминг в Китае, Казахстане, Сингапуре и Тайване.

Фото: Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / Ministry of Foreign Affairs, Republic of Kazakhstan