билайн запустил VoLTE-роуминг в Китае, Казахстане, Сингапуре и Тайване

Эта технология становится особенно важной в условиях глобального перехода операторов на современные стандарты связи.

Клиенты билайна теперь могут пользоваться голосовой связью в формате VoLTE за пределами России. Новая технология уже работает в Китае, Казахстане, Тайване и Сингапуре. Это особенно актуально на фоне растущего спроса на международный роуминг: только в Китае число подключений за год выросло в 1,5 раза.

VoLTE (Voice over LTE) позволяет совершать звонки через сети 4G, обеспечивая высокое качество звука, быстрый дозвон и стабильную связь при одновременном использовании интернета. Это особенно важно в странах, где устаревшие сети 2G и 3G отключаются — например, в Сингапуре голосовая связь теперь работает только через LTE.

билайн не забывает также и про гостей из-за рубежа. Преимущества сети VoLTE билайна уже доступны абонентам некоторых операторов из Южной Кореи и Великобритании. В компании отмечают, что активно расширяют список партнёров по всему миру.

Запуск VoLTE-роуминга — это важный шаг в развитии нашей сети и улучшении качества услуг для клиентов. Мы гордимся тем, что наши абоненты теперь могут пользоваться передовыми технологиями не только в России, но и за рубежом. Это стало возможным благодаря слаженной работе команд нашего блока по операторскому бизнесу, технического блока и блока корпоративной безопасности. Мы продолжаем работать над расширением географии VoLTE-роуминга и ставим себе цель запустить эту технологию в США, Южной Корее и других странах, где операторы активно переходят на сети 4G/LTE, заменяя устаревшие 2G и 3G. Это позволит клиентам билайна всегда оставаться на связи, где бы они ни находились, а наша цель — обеспечить им такую возможность в любой точке мира. Сергей Быков, вице-президент билайна по операторскому бизнесу

Технология VoLTE доступна для абонентов с поддерживаемыми устройствами и тарифами.

Фото: unsplash (Izzat Zulkarnain)