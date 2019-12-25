Звонки россиянам при получении кода на "Госуслугах" начали блокировать

С 1 сентября вступили в силу новые меры государства по защите граждан от телефонных злоумышленников.

Российский оператор сотовой связи "Билайн" начал блокировать звонки пользователям из России во время получения ими кода авторизации через "Госуслуги". Соответствующей информацией поделились журналисты информационного агентства "РИА Новости". Известно, что одному из абонентов компании во время в приложение Федеральной налоговой службы (ФНС) поступил код подтверждения на едином портале государственных услуг. Одновременно с этим событием пользователю поступил звонок, который вскоре был прерван мобильным оператором.

Прервали подозрительный звонок - вам пришло смс с кодом доступа от банка или "Госуслуг"... Никому ничего не называйте, чтобы не потерять деньги или доступ к личным данным. сообщение оператора

Специалисты заверили клиентов, что коды во время звонка просят только мошенники, в том числе в различных мессенджерах.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в законную силу вступил ряд федеральных мер по защите граждан от мошенников. Так, россияне могут установить самозапрет на телефонные спам-звонки, например, рекламные предложения или социальные опросы. Направить запрос на блокировку спам-звонков пользователи могут через сотовых операторов. Кроме этого, смс-код для смены пароля на "Госуслугах" теперь приходит не только после окончания телефонного вызова, но и с временной задержкой.

