В МВД рассказали о мошеннической схеме с использованием в iCloud Calendar

Аферисты после письма пользователю просят просят перезвонить в "службу поддержки", после чего - установить вредоносное ПО.

Мошенники используют сервис iCloud Calendar для обмана россиян и хищения у них персональных данных. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) при российских правоохранительных органах.

Приглашение в календарь: мошенники создают событие в iCloud Calendar и помещают фишинговый текст в поле "Заметки". Они приглашают в подконтрольный им email, который автоматически пересылает сообщения другим жертвам. сообщение от МВД

Полицейские указали, что так как письма отправляются с официальных серверов технологической компании Apple, то они успешно проходят проверки, обходят спам-фильтры и попадают во входящие сообщения. В тексте обычно содержится просьба позвонить по указанному номеру для "отмены платежа". При звонке злоумышленники имитируют службу поддержки и убеждают жертву установить вредоносное программное обеспечение под предлогом помощи. После установки человеком такой программы аферисты получают полный доступ к устройству. Таким образом они крадут конфиденциальную информацию о пользователе, включая пароли и банковские карты.

В МВД указали, что если человек столкнулся с подобным сообщением, не стоит с ним взаимодействовать, а требуется сообщить о нем в Apple через reportphishing@apple.com.

В МВД рассказали, каким способом телефонные мошенники вводят людей в заблуждение.

Фото: pxhere.com