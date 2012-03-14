В МВД рассказали, каким способом телефонные мошенники вводят людей в заблуждение

Часто аферисты пытаются вызвать в человеке чувство гражданского долга или вызывают чувство тревоги и паники.

Мошенники с целью введения людей в заблуждение используют в криминальных схемах разные способы, в том числе вызывают чувство тревоги и паники. Такой сценарий лишает жертву обмана возможности адекватно оценивать происходящее вокруг. Соответствующее заявление сделали сотрудники российских правоохранительных органов в ответ на запрос, сделанный журналистам информационного агентства "ТАСС". В МВД заметили, что при подобном раскладе злоумышленники хотят взять на имя гражданина кредит или лишить имущества.

Дополнительно аферисты говорят о необходимости оказания помощи силовым структурам и государству, а также призывают человека активно принимать участие в оперативно-разыскных мероприятиях. Такие призывы пробуждают в людях чувство гражданского долга. Кроме этого преступники угрожают обманутому уголовной ответственностью за разглашение целей и деталей операции. Это говорит о том, что мошенники добавляют эмоцию страха к уже проявившейся тревоге и паники у жертвы.

Часто мошенники требуют от гражданина скрывать факт мошенничества при общении с представителями государственных органов и финансовых учреждений, так как они якобы являются преступниками. Своими действиями они вынуждают человека стать замкнутым и скрытным, даже в общении с близкими людьми. В полиции заметили, что еще одной уловкой аферистов является утверждение о постоянном наблюдении за жертвой. Это условие создает у потерпевшего ощущение отсутствия выбора и потери ответственности за его действия.

Мошенники обманывают семьи бойцов СВО.

Фото: Piter.tv