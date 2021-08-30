Мошенники обманывают семьи бойцов СВО

Аферисты предлагают за деньги внести "в список на обмен" бойцов.

Мошенники звонят гражданам России, родственники которых находятся в зоне специальной военной операции. Криминальная схема начинается в того, что злоумышленники сообщают жертве обмана о том, что их близкий человек находится в плену у Вооруженных сил Украины. Затем они предлагают "помощь" в освобождении бойцов. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости". В СМИ указали, что в целях якобы включения военнослужащего в списки на обмен они просят перевести денежные средства на банковскую карту. Однако как только жертва переводит деньги, то аферисты сразу же блокирует номер телефона потерпевшего и перестает выходить с ним на связь.

Фото: Piter.tv