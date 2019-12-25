МВД рассказало о новой схеме мошенничества с телефонами

Преступники просят граждан покупать дорогостоящие смартфоны.

Телефонные мошенники могут представляться юристами и убеждать жертв обмана покупать дорогие современные смартфоны. Соответствующее заявление сделали журналистам российские правоохранительные органы. В материалах полиции упоминается, что согласно работе по одной из криминальных схем злоумышленники сообщают человеку о том, что с его банковского счета якобы совершались денежные переводы на украинскую территорию. Далее с "клиентом" связывается лже-юрист, который убеждает купить современный гаджет и даже отправляет на некий адрес под предлогом важного задания, где гражданину якобы передадут ценные бумаги и денежные средства.

Гражданам рекомендуется помнить, что реальный сотрудник правоохранительных органов или юрист не просить покупать технику и посещать незнакомые места для решения ваших проблем. сообщение "РИА Новостей" со ссылкой на МВД

Володин: закон о правиле "второй руки" при переводах поможет сохранить деньги.

Фото: Pitet.tv