Володин: закон о правиле "второй руки" при переводах поможет сохранить деньги

В Госдуме рассказали о том, как государство защищает пожилых людей и детей от влияния мошенников.

Федеральный закон о возможности назначать уполномоченных лиц для подтверждения денежных переводов с банковских счетов и получения наличных средств, вступивший в силу с 1 сентября, поможет гражданам избежать потери сбережений и вовлечения в преступные схемы в качестве посредника для аферистов. Соответствующее заявление сделал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в собственном аккаунте в отечественном мессенджере MAX.Депутат указал, что такая мера призвана защитить население от овершения необдуманных действий в тот момент, когда они могут находиться под влиянием мошенников. Особенно это актуально для лиц старшего возраста и несовершеннолетних.

С 1 сентября вступила в силу норма федерального закона, которая позволяет гражданам определять человека для подтверждения финансовых операций по вкладам, переводам, при получении наличных - "вторую руку". <…> Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Вячеслав Володин добавил, что для подключения сервиса "второй руки" от пользователя потребуется обратиться в банк. В момент совершения финансовой операции уполномоченному лицу поступит уведомление, в ответ на которое в течение 12 часов можно либо одобрить ее, либо отклонить.

