Володин: вернувшиеся релоканты не должны работать на госслужбе

В Госдуме напомнили, что часть представителей шоу-бизнеса, уехавших из России, могут вернуться.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что гражданам, которые покинули страну после начала специальной военной операции и решили затем вернуться, не следует предоставлять возможность работать на государственной службе или в государственных компаниях. Соответствующее заявление сделал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в собственном аккаунте в отечественном мессенджере MAX.

Политик полагает, что человек, покинувший Россию в такой момент, не может занимать должности в органах власти или в структурах с государственным участием. По ловам законодателя, частные компании должны взвешено подходить к найму подобных сотрудников, учитывая отношение к ним общества и тех, кто, по его словам, жертвует жизнью ради защиты родины. Вячеслав Володин добавил, что при приеме на работу таких кандидатов работодателям стоит помнить о том, что даже если работник обладает высоким уровнем профессиональной компетенции, его уход за границу в трудный для страны период может свидетельствовать о ненадежности гражданина.

Дополнительно депутат обратил внимание общественности на представителей шоу-бизнеса, которые также покинули Россию. По мнению Вячеслава Володина, часть из них в будущем попытается вернуться домой. Парламентарий призвал их не рассчитывать на "теплый прием".

ГД прорабатывает инициативу о запрете работать курьерами лицам с судимостью.

Фото: MAX