ГД прорабатывает инициативу о запрете работать курьерами лицам с судимостью

Вячеслав Володин рассказал о готовящихся законодательных предложениях.

Государственная дума прорабатывает ряд законодательных инициатив о запрете курьерской деятельности для лиц с судимостью за определенные преступления. Соответствующее заявление сделал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в собственном аккаунте в отечественном мессенджере MAX. Дополнительно политик сообщил об усилении административной ответственности за доставку продуктов без медицинской книжки.

В настоящее время прорабатываем ряд инициатив, среди которых: установление запрета на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определенные преступления, повышение административной ответственности за доставку продуктов питания без медкнижки. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Фото: MAX / Вячеслав Володин