ГД разработает предложения по изменению подходов к домашнему заданию

Вячеслав Володин сообщил о разработке решений по снижению нагрузки на учащихся.

Государству важно исключить использование искусственного интеллекта и программ для поиска готовых ответов в интернете при выполнении домашнего задания школьниками, но при этом сохранить его для закрепления материала и развития навыков учащихся. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной думы страны Вячеслав Володин через социальные сети. Депутат из нижней палаты парламента указал, что законодатели разработают предложения по изменению подходов к домашнему заданию.

Звучат предложения об изменении подходов. С одной стороны - в части исключения формализма при его выполнении. С другой - необходимости сохранения домашнего задания для закрепления материала, а также развития навыков творческого подхода, критического мышления, самостоятельности и анализа. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Политик указал, что тема нагрузки на школьников вызвала "оживленную дискуссию" в общественном пространстве. Проведенный анализ показал властям, что большинство граждан считает, что нагрузка на школьников избыточна, поэтому ее необходимо снижать. Ранее Вячеслав Володин предложил коллегам обсудить тему отмены домашнего задания из-за сильной нагрузки на детей. Он указал, что при выработке решения важно опираться на мнения родителей, педагогического сообщества, экспертов в отрасли, а также всех тех граждан, кому небезразлична проблема.

В России скоро могут ввести дифференцированную ставку семейной ипотеки.

Фото: Telegram / Вячеслав Володин