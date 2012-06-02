В России скоро могут ввести дифференцированную ставку семейной ипотеки

Вячеслав Володин объяснил различия, которые фиксируются в столице и регионах.

Дифференцированная процентная ставка семейной ипотеки в зависимости от уровня доходов в российских регионах может появиться в ближайшее время. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной думы страны Вячеслав Володин. Депутат находится в рабочей поездке, где он встретился с жителями Саратовской области. В рамках мероприятия обсуждались вопросы, связанные с реализацией законопроектов, одобренных нижней палатой парламента.

Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке: в Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерной средней зарплате в Саратовской области. Тогда будет социальная справедливость. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Политик подчеркнул, что ставка по ипотеке одинаковая как в Москве, так и в регионах с более низким уровнем доходов. Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения в федеральном правительстве, так как президент Владимир Путин поддержал решение о введении дифференцированной ставки. Государственная дума рекомендовала профильным министерствам проработать проект в зависимости от региона проживания и количества детей.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ