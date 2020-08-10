Володин оценил продление срока действия результатов ЕГЭ для участников СВО

Спикер ГД рассказал о поддержке бойцов СВО после окончания службы.

Продление срока действия результатов ЕГЭ для участников специальной военной операции будет способствовать повышению доступности образования для тех граждан, которые защищают Россию, а также позволит военнослужащим быстрее адаптироваться к гражданской жизни по завершению службы. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной думы страны Вячеслав Володин.

Мера будет способствовать повышению доступности образования для тех, кто защищает страну, а также позволит им быстрее адаптироваться после окончания службы. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Напомним, что с 3 августа начал действовать закон, в соответствии с которым для участников СВО на время их службы приостанавливается срок действия результатов ЕГЭ. По общему правилу результаты, необходимые для приема в вузы по программам бакалавриата и специалитета, действуют четыре года, следующих за годом их получения. Ранее депутат подчеркивал, что поддержка участников СВО и членов их семей является одним из важнейших направлений работы законодательного органа страны.

Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе.

Фото: Telegram / Вместе-РФ