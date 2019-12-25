Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в августе

Большинство принятых законов вступит в силу 1 или 3 числа.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, которые вступят в силу в августе 2025 года. Соответствующие данные парламентарий из нижней палаты законодательного органа привел подписчикам в собственном Telegram-канале. Известно, что с 1 августа банки будут открывать счета подросткам только с согласия их родителей.

Несовершеннолетние зачастую становятся жертвами обмана, в результате которого их банковские карты используют для обналичивания похищенных средств. Под контролем родителей таких ситуаций удастся избежать. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Также граждане страны смогут отказываться от SMS-рассылок. Для этого людям нужно будет написать заявление своему оператору связи. Вячеслав Володин подчеркнул, что такая мера позволит властям защитить население от телефонного и интернет-мошенничества, поможет противостоять рассылаемому спаму. С 3 августа на территории России начнет действовать закон по защите исторической памяти. Речь идет о том, что появится уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и прочих объектов, увековечивающих память погибших бойцов при защите страны и ее национальных интересов. За совершение такого преступления злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до пяти миллионов рублей. По словам политика, норма распространился на мемориалы, которые находятся как в нашей стране, так и за ее пределами.

Для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, продлевается срок действия результатов ЕГЭ. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

По словам законодателя, данное нововведение призвано способствовать повышению доступности образования для защитников страны, чтобы они могли быстрее адаптироваться к гражданской жизни после завершения службы. Норма вступит в силу с третьего числа. Еще одна мера поддержки представителей СВО связана с освобождением бойцов и их близких от государственной пошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов. Этот закон вступил в силу с 23 июля. В том числе право затронет случаи, которые касаются принятия наследства, признания отцовства или установления родственных отношений.

С 3 августа в России появится уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажи алкогольной, табачной и никотинсодержащей продукции без маркировки или нанесения предусмотренной законодательством информации, совершенные в крупном размере. Дополнительного с того же дня по стране начнет действовать закон об ответственности за сбыт и изготовление в целях сбыта поддельных средств идентификации и маркировки указанной продукции.

ГД на этой неделе рассмотрит законопроекты об увеличении госпошлин для мигрантов.

Фото: Вконтакте / Дума ТВ