Госсекретарь Казахстана рассказал о целях устроивших беспорядки террористов

Решения президента республики и действия ОДКБ сорвали планы злоумышленников по дестабилизации.

Беспорядки в Казахстане были гибридной террористической атакой с целью дестабилизации ситуации в республике. С таким мнением в эфире телевизионного канала "Хабар-24" выступил госсекретарь государства Ерлан Карин.

По его словам, в отношении Казахстана был применен новый сценарий, отличающийся от долгосрочных протестов и давления на государственные органы.

Мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с целью дестабилизации и переворота. Ерлан Карин, госсекретарь Казахстана

От отметил, окончательный ответ по поводу того, кто именно стоял за организацией беспорядков и атаками, дадут спецслужбы страны.

Ранее в Минобороны Казахстана заявили о стабилизации обстановки в стране.

Видео: YouTube / Телеканал Хабар 24