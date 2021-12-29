В Минобороны Казахстана заявили о стабилизации обстановки в стране

Власти поблагодарили командование и личный состав миротворческих мил ОДКБ.

Замминистра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов во время брифинга с командующим миротворцами ОДКБ Андреем Сердюковым заявил, что в Казахстане обстановка стабилизируется и находится под контролем властей.

Он выразил благодарность личному составу коллективных миротворческих сил ОДКБ. Напомним, что силы ОДКБ были направлены на помощь в Казахстан в связи с массовыми беспорядками.

Ранее мы писали, что контртеррористическая операция в Казахстане будет продолжена до полного уничтожения террористов. Ранее сообщалось, что в Казахстане было задержано более 4 тыс. террористов.

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