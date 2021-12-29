Путин: миротворцы будут находиться в Казахстане ограниченный период

Решение об отзыве сил примет президент Казахстана.

Миротворцы будут находиться на территории Казахстана ограниченный период. Об этом в ходе внеочередной сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, весь контингент миротворческих сил будет выведен из Казахстана после выполнения поставленных задач.

В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер отметил, что считает данную помощь соседней республике исключительно своевременной и легитимной. Путин также отметил весомый вклад в этот процесс всех участников ОДКБ.

Ранее Токаев выразил благодарность Путину и Лукашенко за помощь Казахстану.

Видео: Youtube / Телеканал Хабар 24