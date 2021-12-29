Токаев выразил благодарность Путину и Лукашенко за помощь Казахстану

участники ОДКБ выступили "единым фронтом" на фоне беспорядков, считает президент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своих российского и белорусского коллег Владимира Путина и Александра Лукашенко за помощь на фоне беспорядков в республике.

В ходе внеочередного заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) глава государства заявил, что российский лидер был на постоянной связи с ним с первых дней событий, произошедших на территории Казахстана. Кроме того, Токаев отметил помощь со стороны Таджикистана и Киргизии.

Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

По его словам, для республики важна не только военная, но и моральная поддержка членов ОДКБ. Токаев считает, что участники организации выступили "единым фронтом" на фоне беспорядков.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан пережил самый масштабный за историю своей независимости кризис.

Видео: Youtube / Телеканал Хабар 24