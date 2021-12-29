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Токаев: Казахстан пережил самый тяжелый за историю независимости кризис

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Агрессия против Казахстана захватила 11 регионов страны.

Казахстан пережил самый масштабный за историю своей независимости кризис. Такое мнение в ходе внеочередного заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что агрессия против страны захватила 11 субъектов государства, а самый сильный удар пришелся по Алма-Ате, поскольку на город "ринулась огромная стая гиен".

За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис, он стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Согласно официальным данным, в ходе беспорядков в Казахстане погибли 164 человека, больше всего жертв в Алма-Ате – 103. Сумма ущерба стране составляет около 212 миллионов долларов. В Казахстане 10 января объявлен общенациональный траур.

Ранее мы сообщали, что самолеты ВКС эвакуировали из Казахстана 1461 россиянина.

Видео: YouTube / Телеканал Хабар 24 

Теги: казахстан, касым-жомарт токаев, массовые беспорядки в казахстане
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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