Токаев: Казахстан пережил самый тяжелый за историю независимости кризис

Агрессия против Казахстана захватила 11 регионов страны.

Казахстан пережил самый масштабный за историю своей независимости кризис. Такое мнение в ходе внеочередного заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что агрессия против страны захватила 11 субъектов государства, а самый сильный удар пришелся по Алма-Ате, поскольку на город "ринулась огромная стая гиен".

За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис, он стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

Согласно официальным данным, в ходе беспорядков в Казахстане погибли 164 человека, больше всего жертв в Алма-Ате – 103. Сумма ущерба стране составляет около 212 миллионов долларов. В Казахстане 10 января объявлен общенациональный траур.

Ранее мы сообщали, что самолеты ВКС эвакуировали из Казахстана 1461 россиянина.

Видео: YouTube / Телеканал Хабар 24