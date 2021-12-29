Токаев заявил, что необходимо бороться с незаконным выводом денег из Казахстана

По его словам, из-за введения ЧП высок риск вывода капитала.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в мажилисе заявил, что необходимо бороться с незаконным выводом средств из страны.

Глава государства подчеркнул, что сейчас из-за введения ЧП высок риск вывода капитала за рубеж отдельных финансово-промышленных групп. Сделать это могут, по словам Токаеву, в том числе при помощи фиктивных сделок.

"Поэтому поручаю национальному банку совместно с агентствами по финансовому мониторингу и регулированию финрынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны", - сказал Токаев во вторник на заседании в мажилисе (нижней палате) парламента.

Касым-Жомарт Токаев также заявил поручил правительству перестроить работу Банка развития Казахстана. Он сказал, что данная структура превратилась в "личный банк для избранного круга лиц".

Видео: Youtube / Телеканал Хабар 24