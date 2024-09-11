В Петербурге простились с директором музея "Смольный" Николаем Третьяковым

Николай Третьяков возглавил музей в Гатчине в разгар реставрации, вернул его к жизни.

В Петербурге состоялось прощание с директором Историко-мемориального музея "Смольный" Николаем Третьяковым. Об этом сообщили в городской администрации 29 апреля.

Церемонию посетили губернатор Александр Беглов, члены правительства Северной столицы, руководители комитетов, сотрудники управлений и служб, представители музейного и культурного сообщества.

Всю свою жизнь он отдал защите культуры Петербурга и сохранению его исторического наследия. Он всегда делал это через сердце, был светлым человеком, очень скромным. Каждый музей под его руководством получал новую жизнь, новое дыхание. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Николай Третьяков возглавил музей в Гатчине в разгар реставрации, вернул его к жизни. За 15 лет работы молодой директор создал фундамент, на котором комплекс продолжает развиваться и в настоящее время. В Павловске он добился работ во дворце, а также открыл детский музейный центр.

Интеллигентный и отзывчивый человек, он был настоящим петербуржцем и навеки оставил свой след в истории города. Светлая память о нем всегда будет жить в Петербурге. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Фото: пресс-служба Смольного