Церемония прощания с писателем и журналистом Владимиром Малышевым пройдет 23 апреля

Отпевание пройдет в 14:30 в Церкви Смоленской иконы Божией Матери, расположенной на Смоленском православном кладбище (Васильевский остров, ул. Камская, д. 24).

В Петербурге 23 апреля состоится церемония прощания с Владимиром Малышевым — писателем, журналистом и бывшим главным редактором "Петербургского дневника".

Коллектив "Петербургского дневника" ранее выразил глубокие соболезнования в связи с уходом своего бывшего руководителя, который возглавлял издание с 2006 по 2012 год. Свои соболезнования также выразил губернатор города Александр Беглов, отметив, что Владимир Малышев посвятил свою жизнь служению Петербургу и литературе.

Ранее мы сообщили о том, что гендиректор Государственной академической капеллы выразила соболезнования в связи с уходом Сергея Стадлера.

Фото: Pxhere