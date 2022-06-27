Скончался директор музея "Смольный" Николай Третьяков

Николай Третьяков вместе с коллегами создал экспозицию в подземном бункере Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной директора Историко-мемориального музея "Смольный" Николая Третьякова. Об этом сообщили в городской администрации.

Талантливый ученый, глубоко преданный своему призванию, Николай Сергеевич в разные годы возглавлял ведущие учреждения культуры – музей-заповедник "Гатчина" и музей-заповедник "Павловск". Под его руководством проводилась большая работа по восстановлению и сохранению этих уникальных памятников мирового наследия. Пресс-служба Смольного

Николай Третьяков вместе с коллегами создал экспозицию в подземном бункере Смольного, которая посвящена обороне блокадного Ленинграда. Также он был удостоен высоких государственных наград.

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной Зураба Церетели.

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