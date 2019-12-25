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Новый павильон в музее "Смольный" оценили в 170 млн рублей
Сегодня, 15:55
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Новый павильон в музее "Смольный" оценили в 170 млн рублей

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Оформление витрин и арт-объекты будут посвящены хроникам обороны Ленинграда.

ГБУК Историко-мемориальный "Смольный" объявило тендер на создание нового павильона в основном здании комплекса на Смольном проезде. Судя по данным сайта госзакупок, на эти нужды выделено 170 млн рублей.

Подрядчик должен будет воплотить в жизнь новую композицию, состоящую из отдельных зон, инсталляций и арт-объектов. Все они тем или  иным образом будут связаны с историей обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Исполнителю поручат устроить художественное и техническое освещение выставки, ее графическое оформление и предоставить аудио-контент. Закончить работы нужно будет до 31 декабря 2022.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 13 июля. 

Ранее мы сообщили о том, что на "Чернышевской" планируют полностью заменить эскалаторы.

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупки, музей смольный, новый павильон, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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