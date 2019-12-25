На "Чернышевской" планируют полностью заменить эскалаторы

"Метрострой" находится в поиске подрядчика для составления рабочей документации на проект.

АО "Метрострой Северной столицы" объявил тендер на разработку рабочей документации для проведения полной замены эскалаторов станции "Чернышевская". Начальная цена контракта с будущим исполнителем оценивается в 98,1 млн рублей.

Помимо строительной части документов, в техзадание входит проработка архитектурных решений, электротехники отопления, вентиляции и кондиционирования, а также инженерных коммуникаций, и подготовка смет. В результате станцию подземки оснастят еще одной лентой эскалатора - всего их станет 4.



Проект должен быт подготовлен в срок до 21 апреля 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 11 июля.

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Фото: Piter.TV