На ремонт участка набережной Фонтанки выделили почти 103 млн рублей

Также подрядчику поручат подготовить проектную документацию.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на капремонт участка набережной реки Фонтанки напротив домов 31-35. Также подрядчику необходимо будет разработать рабочую документацию. Согласно информации портала госзакупок, начальная цена контракта составит 102,8 млн рублей.

Протяженность участка составляет 53,1 м. После утверждения проекта, которое должно пройти не позднее 17 января 2023 исполнитель обновит фундамент опорных стен из гранита и выполнит облицовку. В общей сложности на работы потратят 7,5 месяцев.

Работы выполнят не позднее 1 сентября. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 11 июля.

Ранее мы сообщили о том, что на Нагорной улице во Всеволожске построят крытый каток за 555 млн рублей.

Фото: Wikipedia