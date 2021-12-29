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В России до 7,8% выросла максимальная ставка по рублевым вкладам
Сегодня, 16:45
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В России до 7,8% выросла максимальная ставка по рублевым вкладам

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Во второй декаде января средняя ставка равнялась 7,7%.

В десяти крупнейших банках России, которые привлекают наибольший объем депозитов, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,8%. Как говорится в материалах Банка России, во второй декаде января значение равнялась 7,7%

Для мониторинга ставок Центробанк использует данные Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, а также Тинькофф банка, Райффайзенбанка и некоторых других.  

Ранее мы писали, что ВОЗ обеспокоена последствиями пандемии для онкобольных. 

Фото: pixabay 

Теги: банк россии, российские банки, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам
Категории: Лента новостей, Новости России,

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