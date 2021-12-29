Банки подняли ставки по ипотеке выше 10%

В семи из десяти крупнейших банков ставки по ипотеке превысили 10%.

Российские крупнейшие банки стали поднимать ставки по ипотеке. Так, семь из десяти крупнейших банков в стране повысили ставку выше 10%. В кредитных организациях отмечают, что это было сделано после увеличения ключевой ставки ЦБ, а также из-за удорожания стоимости фондирования, пишет "Коммерсант".

По информации газеты, что затронет удорожание ипотеки в основном вторичный рынок жилья.

Сразу три крупнейших по объему выдачи ипотечных кредитов банка в январе повысили ставки по рыночным программам — на готовое жилье, новостройки и рефинансирование, - говорится в сообщении.

В конце прошлого года ипотека стала дороже в Россельхозбанке, "Дом.РФ", Совкомбанке и Газпромбанке. При этом ниже 10% ипотечные ставки пока сохраняются в Сбербанке, банке "ФК Открытие" и Промсвязьбанке.

Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников объяснил повышение ставок по ипотеке повышением ключевой ставки ЦБ. Он сказал, что крупнейшие кредитные организации еще не отыграли ее рост.

Ранее мы писали, что банк ВТБ повышает ставки по ипотеке до 10,3%.

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