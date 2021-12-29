Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке квартиры до 30%

По его словам, условия льготной ипотеки способствуют расторжению договоров кредитования.

Президент "Региональной ассоциации оценщиков", профессор МГСУ Кирилл Кулаков рассказал "Российской газете", что россияне в ближайшие два году могут начать покупать у банка залоговые квартиры. По его словам, это поможет сэкономить деньги.

Эксперт сказал, что льготная ипотека доступна не только людям с устойчивым доходом, но и тем, кто находится в зоне кредитного риска. По словам Кулакова, в результате бывают расторжения договоров и такие квартиры банки стараются реализовать как можно быстрее, по этой причине они идут на снижение цен.

Эксперт подчеркнул, что преимуществом такой покупки является гарантия юридической чистоты, то есть это жилье банк уже ранее проверял.

Приобрести залоговую недвижимость можно с помощью аукционов. Информацию о них можно найти на сайтах банков. По словам Куликова, скидка может достигать 20-30%. Однако минусом является то, что до приобретения квартиру нельзя посмотреть, новому хозяину перейдут также долги по капремонту от старого владельца.

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