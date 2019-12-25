Бензин Аи-95 подорожал почти на 5% на бирже в Петербурге

Биржевые котировки на бензин продолжают расти: за неделю стоимость марки Аи-95 увеличилась почти на 5%, а дизель и мазут также показали умеренный рост.

За минувшую неделю на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже зафиксировано повышение котировок моторного топлива. Согласно результатам торгов, цена бензина марки Аи-92 выросла на 1,94%, в то время как стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 4,84%.

При этом в пятницу, 4 июля, стоимость Аи-92 в рамках территориального индекса по Европейской части Российской Федерации снизилась на 0,83% и составила 65 089 рублей за тонну. Цена бензина Аи-95 сократилась на 0,13%, достигнув 71 042 рублей за тонну. Об этом сообщает РИА Новости.

Стоимость летнего дизельного топлива по итогам торгового дня увеличилась на 0,14% и составила 56 099 рублей за тонну. Отопительный мазут подорожал на 2,95%, до 22 368 рублей за тонну. Авиакеросин подрос в цене на 0,1% – до 70 529 рублей. В то же время на сжиженные углеводородные газы (СУГ) отмечено снижение на 3,13%, до уровня 15 036 рублей за тонну.

Минэнерго России ранее сообщило о наличии профицитного баланса топлива, достаточного для обеспечения потребностей внутреннего рынка, включая сельскохозяйственный сектор.

Предложений о введении полного запрета на экспорт бензина, включая поставки со стороны производителей, в правительство пока не поступало. Как уточнял вице-премьер Александр Новак, рассматривается вопрос о продлении действующего эмбарго на вывоз топлива со стороны трейдеров до октября текущего года.

Ранее сообщалось, что средняя выплата по ОСАГО в Петербурге выросла на 13%.

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