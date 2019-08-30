В США заявили о максимуме цен на бензин с осени 2023 года

Стоимость галлона бензина в США достигла отметки в 3,79 доллара. Об этом сообщили в пресс-службе некоммерческой Американской автомобильной ассоциации.

Отмечается, что это самая высокая цена на топливо с осени 2023 года. Такой рост произошел на фоне энергетического кризиса, вызванного американо-израильской операцией против Ирана. При этом месяц назад цена за галлон бензина держалась на отметке 2,9 доллара.

Также сообщается, что наиболее высокая цена на бензин сохраняется в штате Калифорния. Потребители платят 5,54 доллара за галлон топлива.

Ранее Песков заявил, что ситуация в Иране не должна влиять на стоимость топлива в России.

Фото: pxhere.com