Сегодня, 13:27
Песков: ситуация в Иране не должна влиять на стоимость топлива в России

В Кремле заявили, что правительство постоянно следит за текущей ситуацией на рынке.

Ситуация в Иране не должна влиять на стоимость топлива в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, было ли какое-то поручение главы государства правительству и антимонопольной службе в части контроля за ценами на топливо. Песков отметил, что события, которые происходят на Ближнем Востоке, не должны приводить к колебаниям цен на бензин в России. При этом он добавил, что правительство постоянно следит за текущей ситуацией на рынке.

В данном случае международная конъюнктура, связанная с войной в Иране, не может и не должна быть причиной для каких-то колебаний цен у нас на топливо. Но, конечно, правительством постоянно отслеживается ситуация.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Европа не просила Россию о поставках энергоносителей.

