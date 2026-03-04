Он также напомнил, что у России есть покупатели нефти.

Европа не просила Россию о поставках энергоносителей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос,обращались ли страны Европы к России с просьбой увеличить поставки энергоносителей на фоне перекрытия Ормузского пролива и войны против Ирана. По словам Пескова, ни одна европейская страна не обращалась к Москве с такой просьбой. Он также напомнил, что у России есть покупатели нефти.

Вы знаете, что есть покупатели нашей нефти, та же Венгрия, та же Словакия, которые сейчас сталкиваются с шантажом со стороны киевского режима. Имеется в виду шантаж, связанный с преднамеренной блокировкой поставок по нефтепроводу "Дружба". Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что в графике Путина не планируется разговор с Трампом.

Видео: Telegram / ВЕСТИ