Песков: в графике Путина не планируется разговор с Трампом

В Кремле отметили, что на данный момент такой разговор не запланирован.

В графике президента РФ Владимира Путина не планируется разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос, планируется ли в ближайшее время разговор между лидерами РФ и США. Песков отметил, что на сегодняшний день такой разговор не ожидается. При этом он подчеркнул, что сегодня, 3 марта, у Путина планируется "международный телефонный разговор". Песков добавил, что Кремль позже даст соответствующее сообщение.

Пока разговора с Трампом не планируется, таких мероприятий в графике президента нет. Я здесь сделаю традиционную оговорку - на данный момент. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Видео: Telegram / СМОТРИ