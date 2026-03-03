Песков: в графике Путина не планируется разговор с Трампом

В графике президента РФ Владимира Путина не планируется разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле ответили на вопрос, планируется ли в ближайшее время разговор между лидерами РФ и США. Песков отметил, что на сегодняшний день такой разговор не ожидается. При этом он подчеркнул, что сегодня, 3 марта, у Путина планируется "международный телефонный разговор". Песков добавил, что Кремль позже даст соответствующее сообщение.
Пока разговора с Трампом не планируется, таких мероприятий в графике президента нет. Я здесь сделаю традиционную оговорку - на данный момент.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
