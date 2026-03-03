В Кремле подчеркнули, что на данный момент нет никакой ясности по срокам и месту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о сроках и месте проведения переговоров по Украине. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле подчеркнули, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности встречи представителей России, Украины и США в Абу-Даби в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что новый раунд переговоров может пройти с 5-го по 8 марта. Новой площадкой для переговоров может стать Турция или Швейцария.

Очевидно что сейчас вряд ли в эти дни можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам. Пока никакой ясности по срокам и месту нет. Как появится, мы вам проинформируем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия расстроена деградацией в переговорах США и Ирана.

Видео: Telegram / СМОТРИ