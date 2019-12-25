Средняя выплата по ОСАГО в Петербурге выросла на 13%

Общий объем страховых выплат по обязательному автострахованию за указанный временной отрезок в Северной столице составил 3,3 миллиарда рублей.

Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев озвучил, что средний размер страховой выплаты по ОСАГО в Санкт-Петербурге в 2025 году поднялся на 13% и достиг суммы в 99,3 тысячи рублей.

За первые пять месяцев текущего года средняя страховая премия по ОСАГО составила 9,7 тысяч рублей, что меньше аналогичного периода прошлого года на 6,4%.

Общий объем страховых выплат по обязательному автострахованию за указанный временной отрезок в Северной столице составил 3,3 миллиарда рублей. Всего за январь-май заключено 820 тысяч договоров страхования, из которых 153 тысячи приходятся на краткосрочные полисы ОСАГО.

Электронные полисы ОСАГО приобрели наибольшую популярность у автовладельцев Петербурга: с начала года и до конца мая их реализовано 552 тысячи штук, что составляет внушительные 67,3% от общего количества выданных страховок обязательного автострахования.

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