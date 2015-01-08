Работники системообразующих предприятий ОПК с 2024 года получат льготы при аренде жилья

Михаил Мишустин ответил на вопрос сотрудников АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре.

Работники системообразующих предприятий оборонного комплекса России с 2024 года будут обеспечиваться арендным жильем на льготных условиях. Соответствующее заявление сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин, который находился с рабочим визитом на территории АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самарской области. Чиновник ответил на вопрос местных сотрудников о том, чтобы их включили в перечень предприятий ОПК, обеспечиваемых льготным жильем.

Я дам соответствующее поручение - рассмотреть такую возможность. В принципе со следующего года мы будем обеспечивать арендным жильем большое количество системообразующих предприятий нашего ОПК. И уверен, что ваше предприятие должно туда войти. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт добавил, что ПАО "ОДК-Кузнецов", специализирующееся на разработке и производстве ракетных двигателей, которое премьер-министр страны посетил ранее в четверг в Самаре, в этот перечень на текущий момент уже включено. Глава региона Дмитрий Азаров заверил высокопоставленного гостя в том, что в области есть опыт предоставления специалистам арендного жилья.

Мишустин призвал молодежь идти работать на промышленные предприятия.

Фото и видео: Правительство России