Мишустин призвал молодежь идти работать на промышленные предприятия

Глава кабмина РФ посетил "ОДК-Кузнецов" в Самаре.

Предвседатель российского правительства Михаил Мишустин во время своей рабочей поездки в Самару призвал молодежь идти работать на отечественные промышленные предприятия. Чиновник посетил с визитом ПАО "ОДК-Кузнецов". На данной площадке создаются авиационные и космические двигатели. Премьер-министр страны заметил, что его не может не радовать большое количество молодых специалистов на предприятии. Он пояснил, что успел ознакомиться с цехами. Руководство ПАО уточнило, что етырех лет примерно 40% сотрудников пришло на работу.

ебята, приходите на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектируйте двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили. Тяжелое машиностроение развивается, транспортное машиностроение. У нас есть чем заниматься. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин прокомментировал рост объемов поступлений ненефтегазовых доходов.

Фото и видео: Правительство России