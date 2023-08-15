Мишустин прокомментировал рост объемов поступлений ненефтегазовых доходов

Премьер-министр России Михаил Мишустин позитивно оценил рост объемов поступления ненефтегазовых доходов в государственный бюджет страны. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на рабочей встречи с руководителем Федеральной налоговой системы Даниилом Егоровым. Глава правительства подчеркнул, что важно добиться качественного администрирования налоговых доходов и сборов с населения за счет формирования основы бюджетов всех уровней. Михаил Мишустин напомнил, что на указанные денежные средства реализуются социальные обязательства перед гражданами, а также строятся дороги, школы, садики, больницы.
Рост объемов поступления ненефтегазовых доходов свидетельствует об устойчивости экономики. Это очень важная пропорция... хорошо, чтобы служба и в дальнейшем отслеживала ситуацию с именно ненефтегазовыми доходами.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Эксперт заключил, что ФНС является важнейшим инструментом государства. Он призвал коллег из профильного ведомства сделать так, чтобы сервисы, электронные сервисы, услугиоставались комфортными и удобными для людей.
Правительство направит 15 научно-образовательным центрам более 1,8 млрд рублей.
Фото и видео: Правительство России
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