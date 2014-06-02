Правительство направит 15 научно-образовательным центрам более 1,8 млрд рублей

Деньги из федерального бюджета будут выделены на исследования и разработки.

Правительство России направит 15 научно-образовательным центрам более 1,8 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании.

Деньги из федерального бюджета будут выделены на исследования и разработки. Сумма поддержки для каждого из них составляет от 60 до 157 млн рублей в зависимости от уровня достижений. Их можно будет потратить на закупку современного оборудования, устройств и технологий для лабораторий.

У нашей науки огромный потенциал. Мы будем и дальше помогать раскрывать его в полной мере, чтобы отечественные ученые и изобретатели могли добиваться новых успехов. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство поможет регионам досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья.

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